Россия готова к честному взаимодействию с США, ЕС и НАТО, заявил Лавров

СОЧИ, 16 окт — РИА Новости. Москва готова к честному взаимодействию с США, НАТО и Евросоюзом, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Несмотря на русофобские настроения определённой части элит на Западе, мы всегда открыты к честному взаимодействию и с Соединенными Штатами, и с Европейским Союзом, и с НАТО", — заявил Лавров, выступая в ходе Всемирного фестиваля молодёжи и студентов в Сочи.