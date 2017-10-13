Песков: Путин работает над текстом своего выступления на Валдайском форуме

МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин работает над текстом своего выступления на Валдайском форуме в Сочи, оно будет важное и интересное, рассказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Готовится очень важное, традиционно интересное выступление на Валдайском форуме. Вы знаете, что каждый год эта традиция соблюдается. Намерен президент ее соблюсти и в этом году. Сейчас он работает как раз над своим выступлением", — сказал Песков.

Заседание Международного дискуссионного клуба "Валдай" пройдет в Сочи с 24 по 27 октября.