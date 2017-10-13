Опрос: если бы выборы прошли сейчас, за Путина проголосовали бы 67% россиян

МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Две трети россиян проголосовали бы за нынешнего президента РФ Владимира Путина, если бы выборы главы государства состоялись в ближайшее воскресенье, показал опрос Фонда "Общественное мнение".

По последним данным, Путина сейчас готовы поддержать 67% участников опроса, в самом начале октября о намерении проголосовать за него, если бы выборы состоялись в следующее воскресенье, говорили 68% респондентов. В сентябре электоральный рейтинг действующего президента также был на отметке 67%, в августе и июле держался на уровне 66%.

Готовность отдать голос за лидера ЛДПР Владимира Жириновского высказали 8% опрошенных, с июля его рейтинг стабильно сохраняется на этой отметке. Лидера КПРФ Геннадия Зюганова сейчас, как и в сентябре, поддержали бы 4% россиян.

Электоральные рейтинги лидера "Справедливой России" Сергея Миронова и миллиардера Михаила Прохорова, бывшего кандидатом на прошлых президентских выборах в 2012 году, не превышают, по данным ФОМ, 1% и держатся на этом уровне с начала года.

За другого политика на президентских выборах готовы проголосовать в целом 1% опрошенных. Ещё 8% респондентов сказали, что не пошли бы на участки, 1% — пришли бы, но испортили бюллетень, а 9% затруднились высказать свои электоральные предпочтения.

Опрос ФОМ был проведён 7-8 октября среди 3 тысяч респондентов в 207 населённых пунктах 73 регионов России.

Очередные выборы президента России пройдут в марте 2018 года, избирательная кампания должна стартовать в декабре 2017 года. О своих амбициях выдвигаться на президентский пост уже заявили некоторые политики, включая лидера ЛДПР Владимира Жириновского и Григория Явлинского от партии "Яблоко". "Справедливая Россия" и КПРФ сообщили, что решат этот вопрос на своих съездах.

Администрация президента пока не дает ответа на вопрос об участии главы государства в кампании 2018 года.

В начале октября на пресс-конференции по итогам участия в саммите БРИКС Путин, отвечая на вопрос об участии в выборах президента РФ, заявил, что в установленное законом время те, кто хотят в них участвовать, об этом скажут. Президент добавил, что "у нас как только предвыборную кампанию объявляют, сразу все перестают работать, это я знаю не понаслышке".

В начале октября на пленарном заседании в рамках форума "Российская энергетическая неделя" Путин на вопрос о предстоящих выборах ответил, что "еще не решил не только, против кого" будет баллотироваться, но и не решил, будет ли "баллотироваться вообще".