Госдума досрочно прекратила полномочия депутата Буркова

МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Госдума досрочно прекратила полномочия депутата Александра Буркова в связи с его назначением на должность врио главы Омской области.

Соответствующее решение принято депутатами на пленарном заседании в пятницу.

Президент РФ Владимир Путин в понедельник подписал указ о прекращении полномочий губернатора Омской области Виктора Назарова, врио главы региона назначен депутат Госдумы от "Справедливой России" Александр Бурков. Назаров занимал должность губернатора Омской области с 30 мая 2012 года.

Ранее лидер "Справедливой России" Сергей Миронов заявил журналистам, что с тем, кому достанется депутатский мандат Буркова, партия определится на следующей неделе.