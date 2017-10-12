Эксперт: смягчение требований привлечет на госслужбу молодые кадры

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Смягчение требований к стажу кандидатов, претендующих на должности государственной гражданской службы, позволит привлечь молодых специалистов и ускорит продвижение профессионалов по карьерной лестнице, считает руководитель департамента стратегических исследований и прогнозирования ЭИСИ Екатерина Соколова.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о смягчении требований к кандидатам на должности федеральной государственной гражданской службы.

Согласно документу, стаж, который необходим для замещения высших должностей, теперь снижен с шести лет работы на госслужбе (семи — по специальности) до четырех лет. Для занятия главных должностей госслужбы достаточно двух лет стажа вместо четырех. Кроме того, к кандидатам на ведущие, старшие и младшие должности больше не предъявляются требования по стажу.

"Снижение требований к стажу "на входе" позволит молодым кадрам прийти на госслужбу в том числе и через конкурсы, что довольно востребовано. Человек, только что получивший высшее образование, сможет претендовать на занятие должности специалиста, советника и другие, это позволит привлечь молодых специалистов с горящими глазами", — сказала Соколова корреспонденту РИА Новости.



"Что касается снижения требований к стажу для занятия высших и главных должностей, то это может придать более современную динамику социальным лифтам, более понятное планирование карьеры в соответствии с актуальными подходами в HR. И, конечно, это шаг к тому, что называют "система крутящихся дверей", когда люди могут прийти на госслужбу из бизнеса и привнести какое-то свое видение, знание, новые подходы", — добавила она.

По словам эксперта, последние шаги в сфере кадровой политики — и подписанный указ, и решения по кандидатурам региональных руководителей, и запущенный накануне всероссийский кадровый конкурс "Лидеры России" — демонстрируют ориентацию властей на внедрение меритократических принципов, когда при приеме и продвижении по службе учитываются не столько формальные требования, сколько качества самого кандидата.

"Это один из основных принципов модернизации системы управления для многих стран. Потребность давно назрела, и обо всех этих механизмах уже говорили эксперты, и, наконец, мы пришли к тому, что это услышано, реализовано, причем комплексно. Ротация региональных и федеральных кадров подкрепляется конкурсными инструментами, конкурсы — нормами указа и так далее, потому что это должна быть комплексная система, со всеми необходимыми гарантиями и механизмами", — отметила Соколова.