Аксенов предложил Порошенко провести плебисцит о доверии

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт — РИА Новости, Максим Грознов. Глава Крыма Сергей Аксенов предложил президенту Украины Петру Порошенко провести плебисцит о доверии самому себе после его заявления о том, что Киев готов провести новый референдум по статусу полуострова.
"Пусть Порошенко проводит референдумы в Закарпатье или на Буковине, которые пока ещё являются частью Украины. А мы посмотрим на результат. Заодно пусть проведёт и плебисцит о доверии самому себе как президенту этой несчастной страны", — написал Аксенов на своей странице в Facebook.
Аксенов напомнил, что жители Крыма уже дважды в новейшей истории показали своё отношение к Украине: в январе 1991 года и в марте 2014-го. Он считает, что результаты обоих плебисцитов говорят сами за себя. В свою очередь, напомнил Аксенов, отношение крымчан к самому Порошенко было ярко выражено в феврале 2014 года.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".