В Госдуму внесли законопроект, освобождающий партии от сбора подписей

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Депутаты Госдумы Алексей Журавлев и Рифат Шайхутдинов внесли на рассмотрение Госдумы законопроект, который предлагает освободить партии от сбора подписей в поддержку выдвижения федеральных списков кандидатов и кандидатов на выборы в нижнюю палату парламента, если хотя бы один кандидат такой политической партии был избран на последних выборах в Госдуму по одномандатному округу.

"Настоящим проектом федерального закона… предлагается:… освободить политические партии от сбора подписей в поддержку выдвижения федеральных списков кандидатов, кандидатов на выборах в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации в случае, если хотя бы один кандидат, выдвинутый политической партией по одномандатному избирательному округу, на последних выборах в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации, был избран депутатом Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации", — следует из пояснительной записки к документу.

Кроме того, проект закона предусматривает освобождение партии от сбора подписей в поддержку выдвижения списков ее кандидатов на региональных и муниципальных выборах при тех же условиях.

Установленные законодательством РФ критерии поддержки избирателями выдвижения кандидатов и сложный порядок сбора подписей и оформления соответствующих документов создают неоправданные препятствия и сложности для политических партий, которые уже завоевали симпатии избирателей на выборах более высокого уровня, указывают авторы документа.