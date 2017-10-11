В ЦИК назвали число россиян, которые смогут проголосовать за рубежом

МОСКВА, 11 окт – РИА Новости. Проголосовать на президентских выборах в 2018 году за рубежом смогут без малого два миллиона российских избирателей, находящихся за границей, для заграничного голосования будет создано несколько сотен участков, сообщил замглавы ЦИК России Николай Булаев.

Очередные выборы президента России пройдут в марте 2018 года, избирательная кампания должна стартовать уже в декабре 2017 года.

"Напомню, что по учету, который нам предоставляет Министерство иностранных дел, без малого два миллиона граждан имеют право проголосовать, находясь за границей. Это заметное количество людей для нашей избирательной системы", — сказал Булаев на заседании в среду.

ЦИК РФ хотел бы создать близкие к федеральным условия для того, чтобы избиратели за рубежом воспользовались правом голоса, отметил он.

"Несколько сот таких участковых избирательных комиссий традиционно создаётся для того, чтобы граждане РФ, находящиеся за границей, могли проголосовать", — добавил замглавы комиссии.