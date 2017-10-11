ВОРОНЕЖ, 11 окт — РИА Новости. Правительство Ивановской области ушло в отставку следом за освобожденным с поста губернатора Павлом Коньковым, сообщил РИА Новости представитель областного правительства.

Президент РФ Владимир Путин накануне освободил Конькова от должности губернатора, временно исполняющим обязанности назначен замглавы Минэкономразвития Станислав Воскресенский.

"В соответствии с уставом области и законом о правительстве Ивановской области областное правительство уходит в отставку при истечении срока полномочий губернатора Ивановской области, а также при досрочном прекращении полномочий губернатора", — заявил собеседник агентства.

Он добавил, что в отставку правительство уже ушло, а новый его состав будет объявлен временно исполняющим обязанности губернатора в течение месяца.

Отставка главы Ивановской области стала десятой за последнее время. Ранее свои посты покинули глава Дагестана Рамазан Абдулатипов, губернатор Приморья Владимир Миклушевский, глава Красноярского края Виктор Толоконский, губернатор Самарской области Николай Меркушкин, нижегородский губернатор Валерий Шанцев, глава Ненецкого автономного округа Игорь Кошин, губернатор Орловской области Вадим Потомский, губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий и глава Омской области Виктор Назаров.