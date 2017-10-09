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Политика

СФ готов оперативно разработать поправки, расширяющие перечень иноагентов

22:0409.10.2017
(обновлено: 22:23 09.10.2017)
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Совет Федерации РФ в случае необходимости готов оперативно разработать и одобрить до конца года изменения в действующее законодательство, позволяющие за счет СМИ расширить перечень иноагентов, заявил РИА Новости глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрей Климов.

Здание Министерства юстиции Российской Федерации. Архивное фото
© Фото : Министерство юстиции Российской Федерации
Минюст предупредил американские СМИ о возможных ограничениях

Источник в правительственных кругах РФ сообщил в понедельник РИА Новости, что Совету Федерации рекомендовано, с учетом ограниченности действия нынешнего закона об иногентах, внести предложения о расширении перечня организаций, под него подпадающих, включая СМИ, о расширении критериев отнесения к данной категории, а также возможности признания иноагентами физических лиц, получающих иностранное финансирование. После этого ряду американских СМИ может быть предложено зарегистрироваться к качестве иностранных агентов со всеми вытекающими последствиями.

"Если есть такая необходимость, то мы готовы оперативно разработать и внести соответствующие изменения в действующее законодательство. Технически это возможно сделать до конца года", — сказал Климов.

Телеканал RT. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Россия готова зеркально ответить на давление США на RT

По его словам, речь идет не о новых законодательных актах, а об изменениях в действующие законы, в частности, в закон о СМИ, а также Уголовный и Административный кодексы.

Сенатор подчеркнул, что изменения в действующее законодательство будут разрабатываться и вноситься, если профильные министерства и ведомства сочтут это необходимым. "Я считаю, что в данной ситуации мы можем обойтись и без специальных законов – одними нормативными актами", — сказал Климов.

Он сообщил, что возглавляемая им комиссия планирует также законодательно закрепить правовое определение понятия "вмешательства во внутренние дела государства". "Цель всех этих изменений не ограничение свободы слова, не введение цензуры. Речь идет об очень конкретной ситуации", — заверил сенатор.

Как отметил Климов, США планируют обязать телеканал RT признать себя иноагентом и транслировать соответствующую надпись на экране во время эфира. "Нынешние меры принимаются в ответ на определенные действия США", — заявил парламентарий.

США пытаются максимально осложнить работу телеканалу RT, обязав руководство российского СМИ до 17 октября зарегистрироваться в качестве иностранного агента, а также устроив разбирательство в конгрессе по возможному влиянию через соцсети на избирательные процессы в Америке. В компании идут увольнения сотрудников. По признанию главного редактора телеканала Маргариты Симоньян, такого давления, как в США, RT не испытывает ни в одной стране. МИД РФ и законодатели уже заявили о возможности зеркального ответа на дискриминационные действия США против российских СМИ.

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