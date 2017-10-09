Совет глав стран СНГ примет важные документы на заседании в Сочи

МОСКВА, 9 окт – РИА Новости. Совет глав государств СНГ на заседании 11 октября в Сочи обсудит и примет концепцию сотрудничества в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и распространения оружия массового поражения, сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"В целях углубления многостороннего взаимодействия органов правопорядка планируется обсудить и принять ряд важных документов. Среди них — концепция сотрудничества в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и распространению оружия массового поражения, концепция сотрудничества в противодействии коррупции", — сказал Ушаков, добавив, что "подготовлено к подписанию 19 документов".

По его словам, "четыре главных вопроса будут рассматриваться в основном на заседании в узком составе". "Это вопрос о дальнейшем взаимодействии в рамках СНГ, о председательстве в СНГ — предусматривается передача председательских функций в 2018 году от России Таджикистану… Что касается России, то она совместно с Туркменистаном будет сопредседателями", — отметил Ушаков.

Третий вопрос будет посвящен проведению очередного заседания совета глав государств, четвертый — о председателе Исполнительного комитета СНГ, заключил помощник президента.