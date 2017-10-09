Россию устроит и официальный, и рабочий визит Макрона, заявил Ушаков

МОСКВА, 9 окт – РИА Новости. Москву устроит, если президент Франции Эммануэль Макрон прибудет в РФ с официальным либо с рабочим визитом, конкретные сроки приезда французского лидера пока не обсуждаются, сообщил журналистам помощник президента России Юрий Ушаков.

По его словам, когда президенты РФ и Франции встречались в Версале в начале лета, Владимир Путин пригласил Макрона приехать в Россию с визитом. "Такой визит стороны могли бы подготовить позднее – официальный или рабочий – для нас и тот, и другой вариант подходит", — сказал Ушаков.

По его словам, "было решено, что французская сторона положительно отреагирует на это приглашение и в последствии по дипломатическим каналам будут согласованы возможные сроки". "Приглашение принято, конкретные сроки пока не обсуждаются", — отметил Ушаков.

Затем, как рассказал помощник президента, в последнем телефонном разговоре с Макроном в сентябре Путин пригласил французского лидера "поучаствовать в экономическом форуме в Санкт-Петербурге в качестве главного гостя".

"Свое согласие к такому участию подтвердил премьер-министр Японии (Синдзо Абэ — ред.), и французский президент мог бы наряду с господином Абэ тоже ключевым (гостем — ред.) этого мероприятия стать. Получена весьма положительная реакция на этот счет и президент Франции сказал, что он был бы готов с удовольствием принять участие в Петербургском экономическом форуме",- указал Ушаков.

"Два приглашения (в адрес Макрона – ред.) – на оба положительная реакция", — отметил он.

"А что касается вопроса о визите, то мы, очевидно, будем обсуждать с французскими коллегами какие-то временные параметры и я не исключаю, что до Петербургского форума визит может состояться", — подчеркнул помощник президента, отвечая на вопрос о том, может ли Макрон побывать с визитом в РФ до ПМЭФ.