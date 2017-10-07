Врио орловского губернатора Клычкова представили правительству региона

БРЯНСК, 7 окт – РИА Новости. Временно исполняющего обязанности губернатора Орловской области Андрея Клычкова в субботу представили правительству региона и депутатам законодательного собрания, сообщил РИА Новости представитель областного правительства.
Официальное представление Клычкова в новой должности состоялось в Орле в субботу. Представил нового руководителя региона полномочный представитель президента в Центральном федеральном округе Александр Беглов
"Представляю вам исполняющего обязанности губернатора Орловской области Андрея Евгеньевича Клычкова. … Хотел бы поблагодарить управленческую команду и Вадима Владимировича Потомского за проделанную работу – спасибо вам большое", — сказал Беглов. Он отметил, что в регионе за последние годы был решен ряд задач, поставленных президентом. В частности, созданы условия для обеспечения внутреннего рынка российским продовольствием к 2020 году. По итогам прошлого года региону удалось сохранить высокие показатели по производству мяса, скота и птицы, отметил полпред. В то же время, по словам Беглова, новому руководству нужно будет искать импульсы для развития территории.
Клычков окончил Калининградский юридический институт МВД РФ в 2000 году, Российский университет инноваций — в 2004 году, Дипломатическую академию МИД РФ — в 2008 году. В июле 2001 года вступил в Коммунистическую партию Российской Федерации. Работая в партии, прошел путь от помощника юрисконсульта до заместителя руководителя юридической службы Центрального комитета КПРФ. В 2009–2014 годах — депутат Московской городской думы пятого созыва. Вновь избран депутатом Мосгордумы 14 сентября 2014 года.