Врио орловского губернатора Клычкова представили правительству региона

БРЯНСК, 7 окт – РИА Новости. Временно исполняющего обязанности губернатора Орловской области Андрея Клычкова в субботу представили правительству региона и депутатам законодательного собрания, сообщил РИА Новости представитель областного правительства.

Президент РФ Владимир Путин в четверг освободил Вадима Потомского от должности губернатора Орловской области, назначив временно исполняющим обязанности главы региона депутата Мосгордумы от КПРФ Андрея Клычкова. Предшественник Клычкова также был членом КПРФ.

Официальное представление Клычкова в новой должности состоялось в Орле в субботу. Представил нового руководителя региона полномочный представитель президента в Центральном федеральном округе Александр Беглов

"Представляю вам исполняющего обязанности губернатора Орловской области Андрея Евгеньевича Клычкова. … Хотел бы поблагодарить управленческую команду и Вадима Владимировича Потомского за проделанную работу – спасибо вам большое", — сказал Беглов. Он отметил, что в регионе за последние годы был решен ряд задач, поставленных президентом. В частности, созданы условия для обеспечения внутреннего рынка российским продовольствием к 2020 году. По итогам прошлого года региону удалось сохранить высокие показатели по производству мяса, скота и птицы, отметил полпред. В то же время, по словам Беглова, новому руководству нужно будет искать импульсы для развития территории.

Сам Клычков назвал в числе приоритетных задач "дальнейшее развитие региона, повышение уровня жизни населения, реализацию майских указов, тезисов и посланий президента". "Важно создать благоприятный инвестиционный климат, создать новые производства, новые рабочие места, решать многие вопросы в образовании, здравоохранении, культурной и социальной поддержке населения. … Прекрасно понимаю, что решение этих задач невозможно без широкого конструктивного взаимодействия со всеми ветвями власти, политическими партиями, гражданским обществом", — сказал врио губернатора.

Клычков окончил Калининградский юридический институт МВД РФ в 2000 году, Российский университет инноваций — в 2004 году, Дипломатическую академию МИД РФ — в 2008 году. В июле 2001 года вступил в Коммунистическую партию Российской Федерации. Работая в партии, прошел путь от помощника юрисконсульта до заместителя руководителя юридической службы Центрального комитета КПРФ. В 2009–2014 годах — депутат Московской городской думы пятого созыва. Вновь избран депутатом Мосгордумы 14 сентября 2014 года.