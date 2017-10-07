Россия и Финляндия отметили близость подходов к сотрудничеству в Арктике

МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Первый замглавы МИД России Владимир Титов и глава МИД Финляндии Тимо Сойни в рамках рабочей встречи констатировали близость подходов в необходимости наращивания многостороннего сотрудничества на Севере Европы и в Арктике, сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Как отмечается, встреча прошла в рамках регионального совещания послов РФ в странах Северной Европы и Прибалтики с участием представителей МИД России в Санкт-Петербурге и Калининграде в посольстве России в Хельсинки.

"Констатирована близость подходов России и Финляндии в отношении необходимости наращивания многостороннего сотрудничества на Севере Европы и в Арктике, в том числе с учетом активной позиции Финляндии в качестве действующего председателя Арктического Совета, сохранения Балтики и Севера в целом зоной стабильности и пониженного по сравнению с другими регионами мира уровня напряженности", — говорится в сообщении.

Кроме того, отмечена важность реализации инициативы президента Финляндии Саули Ниинисте о повышении уровня безопасности полетов военной авиации над Балтийским морем, в том числе за счет использования боевыми самолетами, наряду с гражданскими воздушными судами, транспондеров.

Как отметили в МИД РФ, также подтверждена поддержка этой инициативы со стороны России, выражена надежда, что и со стороны стран-членов НАТО будет проявлена активность в работе над ее претворением в жизнь.