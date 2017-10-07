Новый врио главы Приморья планирует собрать мэров перед принятием бюджета

ВЛАДИВОСТОК, 7 окт – РИА Новости. Новый врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко рассказал, что планирует собрать мэров края перед принятием бюджета региона.

Президент РФ Владимир Путин подписал указ об освобождении от должности Владимира Миклушевского, и.о. губернатора Приморья назначен гендиректор "Росморпорта" Андрей Тарасенко. В пятницу полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев представил Тарасенко администрации Приморского края и депутатскому корпусу.

"Я завтра хочу стройки посмотреть и воочию увидеть, что там творится. По (муниципальным — ред.) территориям – я встретился с депутатами, и мы договорились о графике работы. Они объезжают территорию, мы здесь собираемся, и я хочу получать информацию, какая динамика, что меняется. В целом я вижу, что происходит, как меняется жизнь. Я хотел перед принятием бюджета собрать всех мэров у себя и проговорить, что происходит", — сказал Тарасенко журналистам во Владивостоке, добавив, что затем совершит поездку по территориям.

Он рассказал также о планах.

По его словам, на Восточный экономический форум в 2018 году ожидается руководство Китая. "Из планов глобальных – край должен готовиться к выборам, это глобальная задача, это очередной ВЭФ. Если в этом году было руководство Японии, то здесь будут главы Китая, и здесь будет впервые открыта регата. Будем перегонять суда", — сказал Тарасенко.

По его словам, сейчас будет идти подготовка причалов к регате.