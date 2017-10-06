Кадыров высоко оценил визит саудовского короля в Россию

Министр обороны РФ Сергей Шойгу и король Саудовской Аравии Сальман Бен Абдель Азиз Аль Сауд во время встречи. 5 октября 2017

Министр обороны РФ Сергей Шойгу и король Саудовской Аравии Сальман Бен Абдель Азиз Аль Сауд во время встречи. 5 октября 2017

МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что встреча президента России Владимира Путина и короля Саудовской Аравии Салмана бен Абдель Азиза Аль Сауда может значительно сблизить позиции двух стран в борьбе с международным терроризмом.

"Встреча в Кремле может значительно сблизить позиции наших стран в этом важнейшем вопросе. Мне приятно отметить, что между КСА и Чечней, являющейся субъектом Российской Федерации, существуют очень хорошие отношения", — написал он в Instagram.

По словам Кадырова, откровенный и тёплый характер переговоров, широкий круг тем и вопросов, свидетельствует о том, что отношения стран выходят на совершенно новый уровень.

"Это соответствует стратегическим интересам России, КСА и всего ближневосточного региона. Участники встречи говорили о дальнейшем расширении экономических, культурных и иных связей", — добавил он.

В заключение глава Чечни пожелал процветания российско-саудовской дружбе.