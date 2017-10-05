В Крыму заявили о готовности принять миссию ОБСЕ во время выборов-2018

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт — РИА Новости, Виктор Лященко. Крым готов принять миссию ОБСЕ, если та пожелает посетить российский полуостров, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.

Ранее газета " Известия " сообщала, что на президентских выборах 2018 года Крым может войти в число территорий, где мониторинг будет вести Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ.

"Конечно мы готовы принять миссию. Пусть приезжают и смотрят. Мы никогда в Крыму не стремились что-то приукрасить, показать лучше, чем есть на самом деле. Пусть наблюдают за нами хоть сто раз. У нас очень простые и понятные отношения с избирателями", — сказал Константинов РИА Новости.

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