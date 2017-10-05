В Крыму заявили о готовности принять миссию ОБСЕ во время выборов-2018

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт — РИА Новости, Виктор Лященко. Крым готов принять миссию ОБСЕ, если та пожелает посетить российский полуостров, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.Известия" сообщала, что на президентских выборах 2018 года Крым может войти в число территорий, где мониторинг будет вести Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ.
"Конечно мы готовы принять миссию. Пусть приезжают и смотрят. Мы никогда в Крыму не стремились что-то приукрасить, показать лучше, чем есть на самом деле. Пусть наблюдают за нами хоть сто раз. У нас очень простые и понятные отношения с избирателями", — сказал Константинов РИА Новости.
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