Рейтинг "Единой России" в сентябре обновил годовой максимум

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Электоральный рейтинг "Единой России" в середине сентября обновил годовой максимум и составил 52,9%, следует из результатов опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), имеющихся в распоряжении РИА Новости.

"В течение сентября электоральный рейтинг партии "Единая Россия" достигал годового максимума (11-17 сентября — 52,9%), однако в последние недели снизился — до 51,0% (25 сентября — 1 октября)", — сообщают социологи.

По данным опроса, рейтинг ЛДПР постепенно снижается с середины лета. Так, по данным на 25 сентября — 1 октября, он составляет 9,2%.

"Показатель КПРФ в последний месяц колебался в пределах 8,6%-9,1%. Рейтинг "Справедливой России" после снижения до 3,8% в середине месяца, к концу периода вернулся на прежний уровень (5,5% по данным 25 сентября — 1 октября)", — сообщает ВЦИОМ.

Непарламентские партии к концу месяца получили 6,5% (по сравнению с 5,5% на начало сентября). О том, что испортили быв бюллетень, заявили 1,3% опрошенных, а не стали бы участвовать в выборах 11,6% (по сравнению с 10,8% в начале месяца).

Руководитель практики политического анализа и консультирования ВЦИОМ Михаил Мамонов, комментируя результаты опроса, отметил, что снижение электорального показателя "Единой России" предсказуемо, носит локальный по времени характер и не сопровождается улучшением положения представителей системной и несистемной оппозиции.

Рейтинги были составлены на основе данных всероссийских опросов "ВЦИОМ-Спутник", которые проводились в 2017 году. Ежедневно в опросе принимают участие 600 респондентов в возрасте от 18 лет из не менее 80 регионов России. ВЦИОМ приводит среднее значение за неделю опроса, таким образом, объем выборки составляет 4,2 тысячи респондентов. Метод опроса – телефонное интервью, статистическая погрешность для этой выборки не превышает 1,9%.