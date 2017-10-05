Путин в сентябре возглавил рейтинг доверия россиян к политикам

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Рейтинг доверия политикам по данным на конец сентября вновь возглавил президент России Владимир Путин, ему доверяет 50,6% россиян, следует из результатов опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), имеющихся в распоряжении РИА Новости.

"В рейтинге доверия политикам верхнюю строчку стабильно занимает Владимир Путин (в конце месяца его показатель составил до 50,6%). Второе и третье место занимают Сергей Шойгу (15,8% по данным 25 сентября — 1 октября) и Дмитрий Медведев (14,3%)", — сообщают социологи.

По данным на начало сентярбя, Путину доверяли 52,1%, Шойгу — 16,8%, Медведеву — 15%. При этом недоверие к президенту в конце сентября выразили 2,2%, к Шойгу — 0,2%, к Медведеву — 14,5%.

"Лидером по недоверию остается Владимир Жириновский, причем в сентябре по нему отмечается негативная динамика: с 26,9% до 29,0% — более четверти респондентов отмечают, что не доверили бы ему решение важных государственных вопросов", — отмечает ВЦИОМ.

Руководитель практики политического анализа и консультирования ВЦИОМ Михаил Мамонов, комментируя результаты опроса, отметил, что, несмотря на незначительное ухудшение отношения к главе государства, в целом, "зафиксированные показатели находятся в традиционно сложившемся коридоре".

Рейтинги были составлены на основе данных всероссийских опросов "ВЦИОМ-Спутник", которые проводились в 2017 году. Ежедневно в опросе принимают участие 600 респондентов в возрасте от 18 лет из не менее 80 регионов России. ВЦИОМ приводит среднее значение за неделю опроса, таким образом, объем выборки составляет 4,2 тысячи респондентов. Метод опроса — телефонное интервью, статистическая погрешность для этой выборки не превышает 1,9%.

Очередные выборы президента России пройдут в 2018 году. О своих планах баллотироваться уже заявил лидер ЛДПР Жириновский. В феврале 2016 года партия "Яблоко" приняла решение о выдвижении Григория Явлинского своим кандидатом в президенты. Также о своем намерении участвовать в гонке заявлял Навальный, осужденный условно по делу о хищении у "Кировлеса", но, по мнению многих экспертов-юристов, приговор, скорее всего, не позволит ему баллотироваться.

В пресс-службе "Справедливой России" сообщили, что решение о выдвижении лидера партии Миронова для участия в выборах-2018 году пока не принято, этот вопрос будет обсуждаться на съезде партии в ноябре. Многие партии, в том числе не представленные в Госдуме, планируют в декабре провести партийные съезды по вопросу участия в президентских выборах. О таком намерении заявляли, в частности, в КПРФ.

Администрация президента пока не дает ответа на вопрос об участии главы государства в кампании 2018 года. Во вторник на пресс-конференции по итогам участия в саммите БРИКС Путин, отвечая на вопрос об участии в выборах президента РФ, заявил, что в установленное законом время те, кто хотят в них участвовать, об этом скажут. Президент добавил, что "у нас как только предвыборную кампанию объявляют, сразу все перестают работать, это я знаю не понаслышке". В начале октября на пленарном заседании в рамках форума "Российская энергетическая неделя" Путин на вопрос о предстоящих выборах ответил, что "еще не решил не только, против кого я буду баллотироваться, я не решил, буду ли я баллотироваться вообще".