РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Политика

"Возвращаюсь в Москву": экс-глава Приморья прокомментировал свою отставку

07:3205.10.2017
(обновлено: 07:37 05.10.2017)
0520
© РИА Новости / Александр ВильфПерейти в фотобанкБывший губернатор Приморского края Владимир Миклушевский. Архивное фотоБывший губернатор Приморского края Владимир Миклушевский. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Бывший глава Приморского края Владимир Миклушевский заявил, что его отставка связана с кадровой ротацией, проводимой российским президентом Владимиром Путиным.

Портфель. Архивное фото
© РИА Новости
Политолог: ротация губернаторов связана с подготовкой к выборам в 2024 году
Ранее в среду пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что Путин одписал указ об освобождении от должности Миклушевского, и.о. губернатора Приморского края назначен гендиректор "Росморпорта" Андрей Тарасенко.

Новая работа

Миклушевский отметил, что написал заявление об отставке, так как меняет работу.

Он также заявил, что полностью поддерживает политику президента страны по проведению кадровой ротации.

"Считаю, что это правильно… Я работал в должности губернатора уже пять лет, и это достаточный срок. Я понимаю, что что-то не сделано", — сказал Миклушевский".

Миклушевский не стал раскрывать подробности о новой должности, которую он займет в будущем, однако отметил, что работа "интересная".

Он также пообещал, что расскажет о новой работе после назначения.

Портфель чиновника. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Политологи рассказали, кто из глав регионов должен сохранить свой пост
"Я возвращаюсь в Москву", — добавил экс-глава региона.

Результаты деятельности на посту главы Приморья

Как отметил сам Миклушевский, за последние пять лет регион добился серьезных успехов в вопросах декриминализации.

"Я считаю, что это позитив. То, что я сделал за пять лет, — это начало. Это в рамках того курса, который объявил президент о криминализации… в этой части удалось много сделать", — сказал он.

За последнее время три вице-губернатора Приморского края оказались под следствием. Один из них уже осужден.

Миклушевский также заявил, что ему не удалось реализовать все намеченные идеи из-за нехватки времени. Он также выразил надежду, что новый глава региона завершит задуманные им идеи.

Бывший глава Приморского также отметил, что смена руководства не отразится на оказании помощи пострадавшим от паводка.

Довольны ли вы работой главы вашего региона?
Результаты

  • 13.4%

    Да, у меня претензий нет

  • 25.2%

    Улучшения есть, но усилий явно не хватает

  • 61.4%

    Главу моего региона необходимо сменить
Все опросы
Голосовать
Это касается и тайфуна "Лайонрок" 2016 года, и циклона этого года. "Хочу заверить, что все это будет выполнено.. Уверен, что преемник будет действовать точно в этом русле ", — добавил он

Врио главы региона

Путин подписал указ о назначении гендиректора "Роспромторга" Андря Тарасенко исполняющим обязанности губернатора Приморского края, вместо освобожденного от должности губернатора Владимира Миклушевского.

В пятницу 6 открября нового и.о. главы региона представят депутатскому корпусу. Как сообщили в пресс-службе экс-губернатора Миклушевского, подготовка к представлению уже начинается.

Портфель чиновника. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Политологи рассказали, кто из глав регионов должен сохранить свой пост
Эксперты оценили назначение Тарасенко на пост исполняющего обязанности краевого губернатора. Политолог ДВФУ Леонид Козлов считает, что знания Тарасенко о проблемах рыбной промышленности, портового хозяйства, морского судоходство, судоремонта и сельского хозяйства могут пойти на пользу региону.

Также политологи отмечают, что у нового и.о. главы региона есть опыт административной работы, но ему нужно наработать еще и опыт политической.

Комментировать
Политика
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена