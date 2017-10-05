"Возвращаюсь в Москву": экс-глава Приморья прокомментировал свою отставку

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Бывший глава Приморского края Владимир Миклушевский заявил, что его отставка связана с кадровой ротацией, проводимой российским президентом Владимиром Путиным.

Новая работа

Ранее в среду пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что Путин одписал указ об освобождении от должности Миклушевского, и.о. губернатора Приморского края назначен гендиректор "Росморпорта" Андрей Тарасенко.

Миклушевский отметил, что написал заявление об отставке, так как меняет работу.

Он также заявил, что полностью поддерживает политику президента страны по проведению кадровой ротации.

"Считаю, что это правильно… Я работал в должности губернатора уже пять лет, и это достаточный срок. Я понимаю, что что-то не сделано", — сказал Миклушевский".

Миклушевский не стал раскрывать подробности о новой должности, которую он займет в будущем, однако отметил, что работа "интересная".

Он также пообещал, что расскажет о новой работе после назначения.

Результаты деятельности на посту главы Приморья

"Я возвращаюсь в Москву", — добавил экс-глава региона.

Как отметил сам Миклушевский, за последние пять лет регион добился серьезных успехов в вопросах декриминализации.

"Я считаю, что это позитив. То, что я сделал за пять лет, — это начало. Это в рамках того курса, который объявил президент о криминализации… в этой части удалось много сделать", — сказал он.

За последнее время три вице-губернатора Приморского края оказались под следствием. Один из них уже осужден.

Миклушевский также заявил, что ему не удалось реализовать все намеченные идеи из-за нехватки времени. Он также выразил надежду, что новый глава региона завершит задуманные им идеи.

Бывший глава Приморского также отметил, что смена руководства не отразится на оказании помощи пострадавшим от паводка.

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Врио главы региона

Это касается и тайфуна "Лайонрок" 2016 года, и циклона этого года. "Хочу заверить, что все это будет выполнено.. Уверен, что преемник будет действовать точно в этом русле ", — добавил он

Путин подписал указ о назначении гендиректора "Роспромторга" Андря Тарасенко исполняющим обязанности губернатора Приморского края, вместо освобожденного от должности губернатора Владимира Миклушевского.

В пятницу 6 открября нового и.о. главы региона представят депутатскому корпусу. Как сообщили в пресс-службе экс-губернатора Миклушевского, подготовка к представлению уже начинается.

Эксперты оценили назначение Тарасенко на пост исполняющего обязанности краевого губернатора. Политолог ДВФУ Леонид Козлов считает, что знания Тарасенко о проблемах рыбной промышленности, портового хозяйства, морского судоходство, судоремонта и сельского хозяйства могут пойти на пользу региону.

Также политологи отмечают, что у нового и.о. главы региона есть опыт административной работы, но ему нужно наработать еще и опыт политической.