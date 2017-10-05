Во Владивостоке представят нового врио главы Приморья Андрея Тарасенко

ВЛАДИВОСТОК, 5 окт — РИА Новости. Нового и.о. главы Приморья Андрея Тарасенко представят во Владивостоке в пятницу, сообщила пресс-секретарь экс-губернатора Владимира Миклушевского Олеся Ясевич.

Она добавила, что на встрече будет присутствовать полномочный представитель президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев.

Также Ясевич отметила, что пока аппарат не отправлен в отставку. Если Тарасенко захочет видеть прежних людей в своей новой команде, необходимо будет провести процедуру отставки и нового приема на работу.

Как считает политолог ДВФУ Леонид Козлов, знания нового и.о. главы Приморья о проблемах рыбной промышленности, портового хозяйства, морского судоходство, судоремонта и сельского хозяйства могут пойти на пользу региону.

Другие эксперты отмечают, что у Тарасенко есть опыт административной работы, но ему нужно наработать еще и опыт политической.

В среду Владимир Путин подписал указ об освобождении от должности Миклушевского. Тот отметил, что полностью поддерживает политику президента страны по проведению кадровой ротации. Экс-губернатор отметил, что ему уже предложили новую должность в Москве.

Подробнее о биографии Андрея Тарасенко читайте в справке РИА Новости >>