Медведев внесет кандидатуру на пост главы фракции ЕР в Госдуме 9 октября

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Премьер-министр РФ и лидер "Единой России" Дмитрий Медведев проводит консультации с активом партии, в понедельник он внесет кандидатуру на пост главы фракции в Госдуме, заявила РИА Новости пресс-секретарь главы кабмина Наталья Тимакова.

Ранее источник в партии сообщил, что 9 октября фракция ЕР в Госдуме проведет заседание по новому руководителю вместо возглавившего Дагестан Владимира Васильева. Кроме того, информированный источник РИА Новости сообщил, что наиболее подходящей кандидатурой на должность главы фракции является Сергей Неверов, который в этом случае вряд ли сможет сохранить должность секретаря генсовета партии.

"Сейчас проходят консультации Медведева с партийным активом. В понедельник он, как председатель партии, внесет кандидатуру на пост главы фракции в Госдуме", — сказала Тимакова.