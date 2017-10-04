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Политика

Эксперты оценили вероятность победы Путина в случае выдвижения на выборах

14:5604.10.2017
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© РИА Новости / Сергей ГунеевПерейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин. Архивное фотоПрезидент РФ Владимир Путин. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Вероятность победы нынешнего президента РФ Владимира Путина в случае его выдвижения на очередных президентских выборах в 2018 году высока, ни о каком "путинском застое" и усталости населения от фигуры нынешнего президента речи нет, уверены авторы доклада "Владимир Путин: президентство и лидерство".

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Доклад был подготовлен совместно Центром политического анализа и Экспертным институтом социальных исследований (ЭИСИ). Он посвящен трансформации образа Путина в мировых СМИ и среди мировых элит.

"Нам предстоит избирательная кампания в 2018 году, и в контексте в том числе этой избирательной кампании интересно вспомнить и посмотреть, как образ Путина, как то, что он говорит, и то, что о нем говорили, трансформировалось", — уточнил руководитель экспертного совета ЭИСИ Глеб Кузнецов в ходе презентации доклада в среду.

Политолог отметил, что сегодня западные элиты и мировые СМИ уже не задаются вопросом, "кто такой мистер Путин", они задают другой вопрос: "Что нам делать с той силой, тем лидерством, которые демонстрирует президент Российской Федерации?"

Авторы доклада напомнили, что вскоре завершается третий президентский срок Путина, очередные выборы президента, согласно законодательству, должны пройти состояться 18 марта 2018 года.

"Но мало кто сомневается в том, что Владимир Путин победит и на этих выборах, если выставит свою кандидатуру", — отмечено в докладе.

Они уточнили, что в этом году в единый день голосования 10 сентября на выборы впервые пришли молодые люди, которые родились уже в то время, когда Путин пришёл к власти; то есть они "в прямом смысле ни дня не жили без Путина во главе государства", отмечают эксперты.

Это обстоятельство, по их словам, "является питательной почвой для разговоров о якобы существующей усталости населения от фигуры Владимира Путина".

Владимир Путин. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Опрос показал, сколько россиян готовы проголосовать за Путина
"Особенно, по утверждению сторонников этой точки зрения, от этой усталости страдает молодежь. Но в объективной социологической реальности сторонников президента среди молодежи ничуть не меньше, чем среди других возрастных групп", — подчеркивают авторы доклада.

Эксперты обратили внимание и на то, что "подавляющее большинство граждан связывают собственное благополучие и стабильность в стране с пребыванием Владимира Путина на высших государственных постах".

Таким образом, утверждают авторы доклада, "ни о каком "путинском застое" не может быть и речи".

Путин, по их мнению, не только способен аккумулировать надежды населения России, но и обладает собственным видением пути, по которому должна двигаться страна. Авторы доклада полагают, что будущее страны будет базироваться на социально-политической стабильности, "гарантированной сильным институтом президентства, помноженным на лидерство Путина".

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