В Госдуме планируют провести встречу с новым американским послом

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Депутаты Госдумы планируют в ближайшее время встретиться с новым послом США в России Джоном Хантсманом, заявил РИА Новости глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий.

"Конечно ", — заявил Слуцкий, отвечая на соответствующий вопрос.

Сенат США на прошлой неделе единогласно проголосовал за кандидатуру бывшего губернатора штата Юта Хантсмана на пост посла США в РФ. Ранее он также был послом США в Сингапуре и в Китае. Хантсман ранее заявил, что намерен работать для восстановления доверия между Москвой и Вашингтоном и укрепления двусторонних отношений.