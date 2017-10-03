В Госдуме планируют провести встречу с новым американским послом

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Депутаты Госдумы планируют в ближайшее время встретиться с новым послом США в России Джоном Хантсманом, заявил РИА Новости глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий.
Сенат США на прошлой неделе единогласно проголосовал за кандидатуру бывшего губернатора штата Юта Хантсмана на пост посла США в РФ. Ранее он также был послом США в Сингапуре и в Китае. Хантсман ранее заявил, что намерен работать для восстановления доверия между Москвой и Вашингтоном и укрепления двусторонних отношений.