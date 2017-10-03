Сенатор высоко оценил личные качества нового врио главы Дагестана

МОСКВА, 3 окт – РИА Новости. Вице-спикер Госдумы, руководитель фракции "Единая Россия" Владимир Васильев, которого президент РФ Владимир Путин назначил врио главы Дагестана, это порядочный, цельный, пользующийся большим авторитетом человек, заявил РИА Новости во вторник глава социального комитета Совфеда, единоросс Валерий Рязанский.

Путин во вторник принял отставку главы Дагестана Рамазана Абдулатипова, временно исполняющим обязанности назначен Владимир Васильев, являвшийся руководителем фракции "Единая Россия".

"Владимир Абдуалиевич не нуждается в дополнительных характеристиках", — сказал Рязанский. Сенатор отметил высочайшие личностные качества Васильева, добропорядочность, собранность и целеустремленность. По его словам, Васильев пользуется большим авторитетом, у него безупречная репутация.

"Поэтому президент сделал выбор абсолютно правильно", — сказал законодатель.

Рязанский рассказал, что по работе Васильев знаком с Дагестаном, знает специфику работы в регионе.

"Он может работать в любых условиях, даже в экстремальной ситуации, как он показал себя, руководя операцией по освобождению заложников в Театральном центре на Дубровке. Васильев — это боевой генерал", — отметил парламентарий.

Он пожелал своему коллеге по партии успехов и побыстрее войти в курс дела. "В своей работе Владимир Абдуалиевич может опираться на поддержку "Единой России", — заключил Рязанский.