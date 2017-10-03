Эксперт: при выдвижении Путина активность людей на выборах может быть ниже

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. В случае выдвижения президента РФ Владимира Путина кандидатом на выборах в 2018 году может возникнуть риск снижения активности избирателей: посчитав, что действующий глава государства победит и так, люди могут не прийти на выборы, считает гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин.

"Явка на президентские выборы всегда традиционно самая высокая, но ЦИКу, я думаю, здесь не стоит расслабляться. Потому что в случае, если Владимир Путин выдвинет свою кандидатуру на этих выборах, возникнет риск того, что население, посчитав, что Владимир Путин победит и так, может вообще на выборы не прийти. И это проблема", — сказал Мухин во вторник в ходе круглого стола "Президентские выборы-2018. Внешний фон и политические настроения в обществе".

Необходимо, чтобы Центризбирком "побуждал отдельных граждан и целые социальные группы проявить гражданскую сознательность", уверен эксперт.