Губернатор Алтайского края прокомментировал слухи о своей отставке

БАРНАУЛ, 3 окт — РИА Новости. Губернатор Алтая Александр Карлин во вторник во время встречи с журналистами региона заявил, что строит планы дальнейшей работы на посту и не собирается "расслабляться".
По данным СМИ, существует список губернаторов российских регионов, которых планируется отправить в отставку, в нем есть и Карлин. В последние дни в отставку ушли сразу несколько губернаторов: глава Красноярского края Виктор Толоконский, губернатор Самарской области Николай Меркушкин, нижегородский губернатор Валерий Шанцев, глава Ненецкого автономного округа Игорь Кошин. Глава Дагестана Рамазан Абдулатипов написал заявление об уходе, но пока не получил подтверждения от Кремля.
"Рабочие планы были и остаются рабочими. Планов расслабиться и отдыхать не просматривается", — ответил глава региона Карлин на вопрос одного из корреспондентов.