В Кремле недовольны уровнем отношений России и США

Владимир Путин и чрезвычайный и полномочный посол США Джон Мид Хантсман на церемонии вручения верительных грамот послов иностранных государств в Александровском зале в Кремле. 3 октября 2017

Владимир Путин и чрезвычайный и полномочный посол США Джон Мид Хантсман на церемонии вручения верительных грамот послов иностранных государств в Александровском зале в Кремле. 3 октября 2017

МОСКВА, 3 окт – РИА Новости. Нынешний уровень двусторонних отношений РФ и США не может вызывать удовлетворения, Москва выступает за конструктивное сотрудничество, в основе отношений должно быть уважение национальных интересов и невмешательство во внутренние дела, заявил президент РФ Владимир Путин.

Путин в Кремле во вторник получил верительные грамоты от послов 20 государств, в том числе, США.

"Что же касается двусторонних отношений с Соединенным Штатами, то их нынешний уровень не может вызывать удовлетворения. Мы выступаем за конструктивное, предсказуемое и взаимовыгодное сотрудничество. Убеждены, что в его основе должны быть неукоснительное следование принципам равенства, уважение национальных интересов, невмешательства во внутренние дела", — сказал Путин.

Сенат США на прошлой неделе единогласно проголосовал за кандидатуру бывшего губернатора штата Юта Хантсмана на пост посла США в РФ. Ранее он также был послом США в Сингапуре и в Китае.