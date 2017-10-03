Источник рассказал о готовящемся визите главы Венесуэлы в Россию

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро посетит Россию 4 октября, запланирована его встреча с российским лидером Владимиром Путиным, заявил РИА Новости дипломатический источник.

"Президент Мадуро посетит Россию 4 октября, запланирована его встреча с Путиным", — сказал собеседник агентства.

При этом он не уточнил, сколько продлится визит венесуэльского лидера в Россию.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что возможность визита в РФ Мадуро в начале октября, а также встреча с российским лидером Владимиром Путиным прорабатываются.