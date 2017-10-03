России надо системно отвечать на давление США, заявил сенатор

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. России надо системно отвечать на давление США, поскольку брошен системный вызов, заявил РИА Новости замглавы международного комитета Совфеда, председатель комиссии по защите госсуверенитета Андрей Климов.

Ранее МИД РФ разместил заявление, в котором отмечается, что "полностью захвачены все помещения генконсульства России в Сан-Франциско".

По его мнению, данные примеры давления США на Россию не укрепляют отношения двух стран. "Отвечать на них надо системно, потому что нам брошен системный вызов",- заявил Климов.

"Я бы не сосредотачивался только на том эпизоде той войны, которую развязала против нас нынешняя американская администрация ", — сказал сенатор.

Он подчеркнул, что идут гонения на телеканал Russia Today, который они собираются приравнять к "иностранному агенту". При том другие иностранные СМИ работают в США достаточно успешно, отметил Климов.

По его мнению, идет усиление санкционной политики в отношении России, идут "попытки внешнего вмешательства в дела России, что и не скрывается".

"Конечная цель (этих действий) — дестабилизировать ситуацию в России, воспользовавшись, в том числе, и президентскими выборами в РФ, заставив нас изменить свою внешнюю и внутреннюю политику", — сказал законодатель.