В Омске начался новый конкурс по выборам мэра

НОВОСИБИРСК, 2 окт – РИА Новости. Новый конкурс по отбору кандидатов на должность мэра Омска, который не состоялся в апреле, стартовал в понедельник – начался прием документов от потенциальных кандидатов, сообщил РИА Новости представитель парламента.

"Сегодня, 2 октября, начался прием документов кандидатов на должность мэра Омска", — сообщил собеседник агентства. Документы будут приниматься до 31 октября.

В конкурсную комиссию, которой предстоит отобрать кандидатов, войдут представителя пяти партий. Всего она будет состоять из 14 человек. Кроме депутатов, это представители губернатора Омской области (до семи человек).

Комиссия рассмотрит представленные кандидатами документы и зарегистрирует их 3 ноября. Третий же этап конкурса – собеседование с зарегистрированными кандидатами — назначен на 17 ноября с возможностью продления. После этого будет определена дата, когда совет депутатов выберет градоначальника из уже отобранных кандидатов.

Омский городской совет на заседании 19 апреля 2017 года признал выборы мэра несостоявшимися из-за отсутствия кандидатов. В списке потенциальных кандидатов на пост мэра Омска изначально было 23 человека. Кто-то снял свою кандидатуру сам, некоторым комиссия по выборам мэра отказала в регистрации в связи с отсутствием необходимых документов. Считавшийся главным претендентом на этот пост зампредседателя правительства Омской области Станислав Гребенщиков 13 апреля неожиданно снялся с выборов с формулировкой "по состоянию здоровья". В понедельник, 17 апреля, СК РФ сообщил о возбуждении в отношении него уголовного дела по статье "Злоупотребление должностными полномочиями".

Полномочия мэра Омска Вячеслава Двораковского истекали 11 июля 2017 года, однако градоначальник продолжал исполнять обязанности мэра до 19 июля. В настоящее время исполняющим обязанности мэра является первый заммэра Сергей Фролов.