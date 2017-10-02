Глава представительства ЕС в России вручил копии верительных грамот в МИД

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Новый глава представительства ЕС в Москве Маркус Эдерер вручил в МИД РФ копии верительных грамот, сообщает российское внешнеполитическое ведомство.

"Второго октября заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Алексей Мешков принял нового главу представительства Европейского союза в Российской Федерации Маркуса Эдерера, который вручил копии верительных грамот. В ходе беседы обсуждалось состояние отношений между Россией и Евросоюзом", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ.