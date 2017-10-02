В пресс-службе главы Омской области опровергли информацию о его отставке

НОВОСИБИРСК, 2 окт – РИА Новости. Губернатор Омской области Виктор Назаров в понедельник на аппаратном совещании не объявлял об отставке и ни с кем не прощался, заявила РИА Новости пресс-секретарь главы региона Юлия Соколенко.

Ранее местный портал om1.ru со ссылкой на близкие к властным структурам источники сообщил, что в понедельник на аппаратном совещании в правительстве Омской области, проводившемся без участия СМИ, Назаров заявил об уходе с поста губернатора и попрощался с подчиненными.

"Нет, это не так. Не прощался он на аппаратном", — сказала Соколенко, отметив, что лично присутствовала на совещании, которое прошло в обычном порядке.

На совещании, по ее словам, присутствовали только заместители Назарова, глава ГУМЧС и руководитель аппарата, а не руководители силовых ведомств, заксобрания и горсовета, как написали СМИ.

Ранее в понедельник пресс-секретарь сообщала, что губернатор Назаров работает по плану, в частности, он примет граждан в приемной президента РФ в Омске.

В субботу источник в администрации президента сообщил РИА Новости, что принято решение о досрочной отставке Назарова, так как "требуются изменения для повышения управляемости в регионе". Возможных кандидатов на пост врио омского губернатора он не назвал.