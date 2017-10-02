"Ъ": губернатор Орловской области и глава Коми могут уйти в отставку‍

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Губернатор Орловской области Вадим Потомский и глава Коми Сергей Гапликов могут уйти в отставку. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на свои источники.

В случае отставки Потомского, как утверждает издание, регион "может сохраниться за КПРФ", от которой избран действующий губернатор. На возможность отставки Гапликова, по сведениям газеты, указывает уголовное дело в отношении главы его администрации Елены Шабаршиной, которая обвиняется в фальсификации результатов выборов в период, когда она руководила региональным избиркомом.

В последнее время произошла целая серия отставок губернаторов. В среду о решении уйти с поста объявил глава Красноярского края Виктор Толоконский. В пятницу Владимир Путин освободил его от должности, врио главы региона назначили председателя законодательного собрания края Александра Усса.

Ранее свой пост покинул губернатор Самарской области Николай Меркушкин, следом стало известно об уходе нижегородского губернатора Валерия Шанцева, затем была принята отставка главы Ненецкого автономного округа Игоря Кошина. Глава Дагестана Рамазан Абдулатипов написал заявление об уходе, однако оно пока не принято.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал отставки губернаторов нормальным процессом. При этом, говоря о возможности новых кадровых перестановок, он заявил, что глава государства "продолжит заниматься региональной проблематикой".