Рябков и эксперты "Дартмутского диалога" обсудили развитие отношений с США

МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков осудил с экспертами "Дартмутского диалога" перспективы развития российско-американских отношений, сообщили в МИД РФ.

"Состоялся обстоятельный обмен мнениями по состоянию и перспективам российско-американских отношений и актуальным вопросам международной повестки дня", — говорится в сообщении на сайте МИД РФ.

"Дартмутский диалог" — формат неформальных встреч представителей экспертного сообщества России и США, который берет свое начало с 1960 года (встреча в Дартмутском колледже). Был приостановлен в первой половине 1990-х годов, сегодня существует в измененном виде. Одним из самых примечательных заседаний диалога стала встреча 1962 года, совпавшая по времени с Карибским кризисом.