Алиханов вступил в должность губернатора Калининградской области

КАЛИНИНГРАД, 29 сен — РИА Новости. Антон Алиханов, победивший на выборах в единый день голосования 10 сентября, в пятницу вступил в должность губернатора Калининградской области.

Торжественная церемония инаугурации прошла в калининградском драматическом театре в присутствии нескольких сотен приглашенных. Председатель областной избирательной комиссии Инесса Винярская объявила результаты выборов. Алиханов победил на выборах калининградского губернатора, набрав 81,06% голосов избирателей.

В соответствии с уставом Калининградской области Алиханов принес присягу губернатора населению региона. Спикер областного парламента Марина Оргеева вручила губернатору символ государственной власти — нагрудный знак Калининградской области из серебра с янтарем и позолотой.

"Хочу поблагодарить каждого, кто отдал свой голос 10 сентября за нашу программу и нашу команду. Уверен, что мы вместе сможем сделать многое, чтобы мы могли гордиться нашей областью", — сказал Алиханов.

Отдельные слова благодарности Алиханов выразил своей семье — родителям и супруге. Со вступлением в должность главы региона Алиханова поздравил экс-губернатор Калининградской области, ныне полномочный представитель президента в Северо-Западном федеральном округе Николай Цуканов.

"Доверие, которое оказал президент, поддержали жители области. Два года работы в области не прошли даром для Антона Андреевича, он знает здесь все, каждый уголок янтарного края, главное, он понимает, что ждут от него и его команды калининградцы. Я рассчитываю, что регион будет развиваться динамично. Уверен, что задел будет продолжен, чемпионат мира по футболу пройдет на самом высоком уровне", — сказал он.

Последние губернаторские выборы состоялись в Калининградской области в сентябре 2015 года. Победу одержал действующий тогда губернатор Николай Цуканов. Меньше чем через год он был назначен полномочным представителем президента в Северо-Западном федеральном округе, этот пост он занимает до сих пор.

Исполнять обязанности главы региона с июля 2016 года стал бывший руководитель регионального управления ФСБ Евгений Зиничев, но уже 6 октября 2016 года президент Владимир Путин подписал указ об отставке Зиничева и назначении нового врио главы региона — премьера областного правительства 30-летнего Алиханова. До переезда в Калининград он работал в Минпромторге России.

Антон Андреевич Алиханов родился 17 сентября 1986 года в городе Сухуми (ныне — Сухум, Абхазия). Окончил Всероссийскую государственную налоговую академию министерства финансов РФ по специальностям "финансы и кредит" и "юриспруденция". Кандидат экономических наук. С 2010 года Алиханов работал в министерстве юстиции Российской Федерации, с 2013 года перешел на государственную службу в министерство промышленности и торговли РФ.