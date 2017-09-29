Путин освободил Толоконского от должности губернатора Красноярского края

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Владимир Путин освободил от должности губернатора Красноярского края Виктора Толоконского, врио назначен председатель законодательного собрания края Александр Усс, сообщила пресс-служба Кремля.

"Принять отставку губернатора Красноярского края Толоконского В.А. по собственному желанию. Назначить Усса Александра Викторовича временно исполняющим обязанности губернатора Красноярского края до вступления в должность лица, избранного губернатором Красноярского края", — цитирует пресс-служба текст указа.

Толоконский объявил о своей отставке в среду утром на внеплановом совещании с кабмином и депутатами.

Ранее СМИ сообщили о грядущих отставках ряда руководителей регионов, в том числе главы Красноярского края. Президент РФ во вторник подписал указ об увольнении Валерия Шанцева с поста губернатора Нижегородской области, назначив врио главы региона первого замглавы Минпромторга Глеба Никитина. В понедельник президент подписал указ о досрочном прекращении полномочий губернатора Самарской области Николая Меркушкина, назначил временно исполняющим обязанности главы региона Дмитрия Азарова.

Вице-премьер РФ Дмитрий Козак предположил во вторник в беседе с журналистами, что еще несколько глав регионов могут уйти в отставку в ближайшее время. Он добавил, что прежде всего руководители субъектов принимают решения, продолжать им работать или прекращать полномочия, а назначение исполняющих обязанностей руководителей регионов — это исключительно прерогатива президента.