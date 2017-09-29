Хантсман вряд ли будет раздавать "печеньки" протестующим, заявил Косачев

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Утвержденный сенатом новый посол США в РФ Джон Хантсман является прагматиком, который вряд ли будет уделять много времени попыткам перестроить Россию и раздавать "печеньки" протестующим, заявил РИА Новости в пятницу глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.
В этом смысле Джон Хантсман всех устраивал – он не замечен в симпатиях к России, хотя имел здесь свои бизнес-интересы. Помимо этого, у него есть дипломатический опыт – в 32 года он стал самым молодым послом США последнего столетия, приняв пост в Сингапуре. Также у него есть и опыт работы с крупными державами – в частности, с Китаем, где он также был послом, напомнил Косачев.
Бизнесмен и экс-губернатор Хантсман, при всех его известных разногласиях с Трампом, в чем-то близок ему и госсекретарю Рексу Тиллерсону – "это люди дела, не сильно вовлеченные в нынешние антироссийские истерики и не помешанные на экспорте ценностей и революций, как люди из окружения Хиллари Клинтон", считает парламентарий. Что, впрочем, отнюдь не гарантирует "легкой жизни" с ним России, сказал Косачев. "Американские бизнесмены – жесткие переговорщики и умеют добиваться своего. Но даже с самыми неуступчивыми переговорщиками легче иметь дело, чем с "учителями" и "судьями", коими мнили себя многие американские политики в "диалоге" с Россией, который чаще сводился к назиданиям и выговорам", — подчеркнул он.
"Поэтому – готовы работать с новым послом США и, конечно, ждем с интересом встреч с ним в Москве", — заключил Косачев.