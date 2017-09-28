Абдулатипов подтвердил, что уходит в отставку

МАХАЧКАЛА, 28 сен — РИА Новости. Глава Дагестана Рамазан Абдулатипов в ходе выступления на сессии народного собрания в четверг заявил о своем уходе, а также поблагодарил депутатов и жителей республики за проделанную совместную работу.

В среду Абдулатипов сообщил, что подаст заявление об отставке. В качестве основной причины он называл возраст.

"Я хочу поблагодарить и сказать спасибо всем депутатам, и Хизри Исаевичу (председатель Народного собрания Дагестана – ред.), а также всем дагестанцам. Мы делали сегодня больше, чем 4 года и 9 месяцев тому назад. Это большой срок", — сказал он.