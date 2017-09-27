Матвиенко отметила успехи Тульской области под руководством команды Дюмина

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Глава Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе Дней Тульской области в верхней палате парламента поблагодарила губернатора Алексея Дюмина за профессионализм созданной им команды и отметила огромное движение вперед в развитии региона за последнее время.

Дюмин возглавил Тульскую область в 2016 году, сменив на этом посту Владимира Груздева, досрочно ушедшего в отставку по собственному желанию.

В среду в Совете Федерации прошел "Час субъекта", в ходе которого руководство Тульской области рассказало о достигнутых за последнее время результатах.

Матвиенко отметила содержательные доклады и организованную выставку Тульской области. "Но, главное, хочется сказать спасибо за вашу созидательную работу в интересах своего края, своей земли, в интересах людей. Нам есть с чем сравнивать: три года назад были Дни Тульской области в Совете Федерации, и сегодня то, что мы увидели, услышали, проанализировали, конечно, огромная разница, огромное движение вперед", — сказала Матвиенко.

Она сообщила, что ее коллеги из комитетов СФ, где проходили заседания с участием руководства Тульской области, отметили профессионализм команды, сформированной губернатором.

"Я сама была губернатором, знаю большинство из них. У меня такое ощущение, что вы родились и выросли в Туле и всю жизнь там работали, владеете абсолютно информацией, а главное, есть уже чем гордиться, что сделано за это время", — сказала Матвиенко, обращаясь к Дюмину.

Глава СФ отметила, что неслучайно сегодня Тульская область, по оценке правительства РФ, различных рейтингов, входит в число регионов-лидеров: область в прошлом году заняла четвертое место по инвестиционной привлекательности, пятое место по уровню развития инновационной деятельности.

"Это результат в первую очередь труда жителей Тульской области, но это, конечно, во многом результат эффективной управленческой деятельности губернатора области, тесного взаимодействия с депутатами областной думы и конечно же всех членов команды, которым поручены те или иные участки", — подчеркнула спикер верхней палаты.

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