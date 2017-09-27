Путин раскритиковал Соколова и Дворковича из-за ситуации с "Вим-Авиа"

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Путин раскритиковал главу Минтранса Максима Соколова и вице-премьера Аркадия Дворковича из-за ситуации с "ВИМ-Авиа".

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Соколову президент заявил о неполном служебном соответствии. "Если справитесь с этой ситуацией быстро и эффективно, тогда мы подумаем с Дмитрием Анатольевичем (Медведевым), что делать с этим неполным служебным соответствием," — добавил президент.

Дворковичу Путин заявил, что он уделяет недостаточно внимания транспортной сфере.

Президент поручил вице-премьеру и главе Минтранса быстро и эффективно урегулировать проблему с "ВИМ-Авиа", а также принять меры по улучшению ситуации в отрасли в целом.

Что произошло с "ВИМ-авиа"

О задежках рейсов "ВИМ-Авиа" заговорили еще в начале июня. Проблема достигла такого масштаба, что в ситуацию были вынуждены вмешаться Минтранс и Росавиация.

Руководство "ВИМ-Авиа" ранее заявляло, что задержки происходят из-за нехватки самолетов и летного состава. Однако впоследствии компания сообщила о "тяжелой экономической ситуации".

В понедельник "ВИМ-Авиа" уведомила о прекращении полетов чартерных рейсов к местам отдыха. "Закончились оборотные средства, финансирование заморожено, и приостановлено обслуживание в аэропортах", — говорится в сообщении перевозчика.

Компания также выразила надежду на поддержку госорганов и партнеров по туристической сфере.

Принятые меры

В Росавиации заявили, что "ВИМ-Авиа" предоставляла финансовую отчетность, которая свидетельствовала об отсутствии серьезных проблем у перевозчика.

Ведомство начало внеплановую проверку компании, результаты которой будут оглашены на следующей неделе. Проверку перевозчика также начала прокуратура, а СК завел уголовное дело по факту хищения средств пассажиров сотрудниками "ВИМ-Авиа".

Сейчас госорганы принимают меры по преодолению кризиса, заявили в Росавиации.

"Рассматриваются различные варианты, в числе которых введение антикризисного управления и отстранение существующего руководства от контроля за экономической деятельностью", — отметили в ведомстве.

Кроме того, Ростуризм и ассоциация "Турпомощь" открыли "горячую линию" для помощи российским туристам — клиентам "ВИМ-Авиа", находящимся за границей. По данным ведомства, за рубежом находятся почти 39 тысяч пассажиров авиакомпании, большинство из них — в Турции.

По словам главы Ростуризма, туристов размещают в отелях, им продлевается отдых, а в течение ближайших дней Росавиация и Минтранс определят порядок их возврата на родину.

Регулярные рейсы "ВИМ-Авиа" уже начали выполнять другие российские авиакомпании. Среди них "Уральские авиалинии", iFly, Red Wings, NordStar, "Икар", "Северный ветер" и "Якутия".