Путин назначил нового начальника управления по борьбе с коррупцией

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин назначил Андрея Чоботова начальником управления кремлевской администрации по противодействию коррупции, предыдущий руководитель управления Олег Плохой занял пост первого замминистра юстиции, сообщает в среду пресс-служба Кремля.
Плохой возглавлял антикоррупционное управление Кремля с 2013 года.
"Отдельным указом президент России Путин назначил Андрея Сергеевича Чоботова начальником управления президента Российской Федерации по вопросам противодействия коррупции", — говорится в сообщении пресс-службы.