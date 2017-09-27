Матвиенко призвала Орешкина уделять внимание регионам

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко раскритиковала в среду министерство экономического развития за отсутствие "амбициозных" планов и недостаток внимания к экономическому развитию регионов.

Глава министерства Максим Орешкин выступал в среду в Совфеде на правительственном часе с докладом о прогнозе социально-экономического развития России.

"Пока — я не говорю лично про вас, вы молодой министр — но само министерство экономического развития уделяет очень слабое внимание экономическому развитию субъектов федерации, незаметное", — заявила Матвиенко в Совфеде, обращаясь к сидящему в зале Орешкину.

"У нас есть некоторые министры — не буду их называть — которые считают, что они министры Садового кольца. Вы министр экономического развития такой великой страны, как Россия, и без внимательного отношения к каждому региону, к их специфике и потенциалу не будет кумулятивного эффекта, развития всей страны", — продолжила Матвиенко.

Она призвала министра собрать "яйцеголовую команду", чтобы ведомство ставило перед собой "амбициозные" планы развития.

Хочется, чтобы у вас были амбициозные планы, амбициозные результаты. Вот чего мы от вас ждём", — сказала спикер Совфеда, заверив, что сенаторы готовы помогать министерству и быть его союзниками. "Перестройтесь, сумейте создать условия для экономического развития субъектов федерации и тогда вы создадите условия для экономического развития всей страны", — считает Матвиенко.