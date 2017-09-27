Матвиенко призвала Орешкина уделять внимание регионам

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко раскритиковала в среду министерство экономического развития за отсутствие "амбициозных" планов и недостаток внимания к экономическому развитию регионов.
Глава министерства Максим Орешкин выступал в среду в Совфеде на правительственном часе с докладом о прогнозе социально-экономического развития России.
"У нас есть некоторые министры — не буду их называть — которые считают, что они министры Садового кольца. Вы министр экономического развития такой великой страны, как Россия, и без внимательного отношения к каждому региону, к их специфике и потенциалу не будет кумулятивного эффекта, развития всей страны", — продолжила Матвиенко.
Она призвала министра собрать "яйцеголовую команду", чтобы ведомство ставило перед собой "амбициозные" планы развития.