Экс-глава Красноярского края Толоконский: от педагога до чиновника

КРАСНОЯРСК, 27 сен – РИА Новости, Марат Винский, Светлана Белькович. Виктор Толоконский, объявивший в среду о своей отставке с поста губернатора Красноярского края, прошел путь от простого преподавателя новосибирского вуза до главы второго по площади региона в стране. Карьера Толоконского неразрывно связана с Сибирью – он был мэром Новосибирска, губернатором Новосибирской области, полпредом президента в СФО. По его собственному признанию, о карьере чиновника в юности не мечтал.

Из вуза в большую политику

Виктор Александрович Толоконский родился 27 мая 1953 года в Новосибирске. Здесь же в 1970 году окончил школу, учился в одном классе со своей будущей супругой Натальей. Любопытно, что эту же школу закончила его мать в 1945 году. В 1974 году с отличием окончил Институт народного хозяйства в Новосибирске по специальности "экономист", а через 4 года — аспирантуру в Новосибирском госуниверситете. После получения образования до 1981 года преподавал политэкономию в альма-матер.

По признанию самого Толоконского, сильного желания становиться чиновником не было, однако в 1981 году он начал работу в новосибирском облисполкоме, где за 10 лет дослужился от начальника отдела плановой комиссии до заместителя начальника главного планово-экономического отдела. В года развала СССР стал зампредседателя горисполкома Новосибирска, а затем в декабре 1993 года мэром этого же города.

В марте 1996 года Толоконский впервые в истории Новосибирска становится первым избранным населением мэром сибирского мегаполиса. В 2000 году избирается главой Новосибирской области, в 2003 году – переизбирается на второй срок. В июле 2007 года президент Владимир Путин внес кандидатуру Толоконского в качестве претендента на должность главы области, после чего облсовет утвердил его на пост губернатора.

В сентябре президент Дмитрий Медведев принял отставку Толоконского и назначил его на должность полномочного представителя главы государства в СФО. В мае 2014 года Толоконский назначен исполняющим обязанности губернатора Красноярского края, а в сентябре этого же года выиграл на выборах главы региона, набрав 63,28% голосов избирателей.

Большие проекты и маленькие отставания

За время руководства Виктором Толоконским Красноярским краем в регионе реализовано несколько крупных проектов, хотя многие из них достались ему "по наследству" от предыдущих глав региона. В частности, началось массовое строительство объектов Универсиады, которая состоится в Красноярске 2-12 марта 2019 года. Программа включает соревнования по 11 видам спорта, а затраты на мероприятия превышают 40 миллиардов рублей.

Кстати, слухи об отставке Толоконского начались как раз в связи с Универсиадой. В марте 2017 года во время визита в Красноярск президент Путин отметил отставание на два-четыре месяца в строительстве трети спортивных сооружений. В частности, были нарушены сроки по краевой клинической больнице, двум транспортным объектам. Впрочем, в тот момент никаких кадровых перестановок сделано не было.

Позднее Толоконский заявил, что порядка 10 объектов Универсиады планируется сдать раньше срока. Во вторник полпред президента РФ в СФО Сергей Меняйло заявил, что ранее допущенные отставания ликвидированы, практически все работы находятся в графике. При этом остается ряд проблем по выносу жилфонда из зоны объектов транспортной инфраструктуры Универсиады.

Не столь критичное отставание было при строительстве жилья для погорельцев в Красноярском крае. В мае в пяти населенных пунктах региона пожары уничтожили 138 жилых домов, где проживали 620 человек, в том числе 110 детей, три человека погибли. Большая часть жилья уже сдана, однако в поселке Стрелка вместо 15 сентября сдача перенесена на 10 октября. По словам Толоконского, задержка связана с организационными вопросами.

Впрочем, не все проекты, начатые Толоконским в Красноярском крае, реализуются с отставанием. Одно из достижений экс-главы региона – начало строительства нового терминала красноярского аэропорта "Емельяново" в ноябре 2015 года. Его площадь составит около 58 тысяч квадратных метров, пропускная способность – не менее 2,5 миллиона пассажиров. Сдача нового терминала запланирована на 1 декабря 2017 года. По последним данным пресс-службы аэропорта, строители работают с опережением графика, а работы завершены более чем на 75%. Также реконструировано старое здание аэропорта.

До Толоконского разговоры о создании авиационного хаба и обновлении "Емельяново" велись властями в течение нескольких лет, однако дело так и не сдвигалось с мертвой точки. Лишь при Толоконском приступили к реальным работам.

Также при нем построен четвертый мост через Енисей в Красноярске, который в перспективе, после завершения строительства транспортных развязок, поможет разгрузить город от пробок и замкнуть в будущем красноярское кольцо. Строительство моста началось в 2012-м и закончилось в октябре 2015 года.

Здоровье и веселье

Виктор Толоконский запомнился красноярцам как любитель пения. На ряде мероприятий он лично исполнял песни популярных исполнителей. Его супруга Наталья Толоконская, которая является доктором медицинских наук, профессором, действительным членом РАЕН, заслуженным врачом РФ, с 2016 года ведет на местном телевидении программу о "логистике здоровья семьи и бизнеса" "Школа Натальи Толоконской".

У Толоконского двое детей. Он награжден орденами Дружбы (2001), "За заслуги перед Отечеством" IV степени (2008), орденом Почета (2013), медалью "За заслуги в проведении Всероссийской переписи населения", а также орденами Русской православной церкви и золотым почетным знаком "Общественное признание". Лауреат национальной премии "Лучшие губернаторы России".