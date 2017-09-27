Экс-глава Красноярского края Толоконский: от педагога до чиновника

КРАСНОЯРСК, 27 сен – РИА Новости, Марат Винский, Светлана Белькович. Виктор Толоконский, объявивший в среду о своей отставке с поста губернатора Красноярского края, прошел путь от простого преподавателя новосибирского вуза до главы второго по площади региона в стране. Карьера Толоконского неразрывно связана с Сибирью – он был мэром Новосибирска, губернатором Новосибирской области, полпредом президента в СФО. По его собственному признанию, о карьере чиновника в юности не мечтал.
Из вуза в большую политику
По признанию самого Толоконского, сильного желания становиться чиновником не было, однако в 1981 году он начал работу в новосибирском облисполкоме, где за 10 лет дослужился от начальника отдела плановой комиссии до заместителя начальника главного планово-экономического отдела. В года развала СССР стал зампредседателя горисполкома Новосибирска, а затем в декабре 1993 года мэром этого же города.
В марте 1996 года Толоконский впервые в истории Новосибирска становится первым избранным населением мэром сибирского мегаполиса. В 2000 году избирается главой Новосибирской области, в 2003 году – переизбирается на второй срок. В июле 2007 года президент Владимир Путин внес кандидатуру Толоконского в качестве претендента на должность главы области, после чего облсовет утвердил его на пост губернатора.
В сентябре президент Дмитрий Медведев принял отставку Толоконского и назначил его на должность полномочного представителя главы государства в СФО. В мае 2014 года Толоконский назначен исполняющим обязанности губернатора Красноярского края, а в сентябре этого же года выиграл на выборах главы региона, набрав 63,28% голосов избирателей.
Большие проекты и маленькие отставания
Кстати, слухи об отставке Толоконского начались как раз в связи с Универсиадой. В марте 2017 года во время визита в Красноярск президент Путин отметил отставание на два-четыре месяца в строительстве трети спортивных сооружений. В частности, были нарушены сроки по краевой клинической больнице, двум транспортным объектам. Впрочем, в тот момент никаких кадровых перестановок сделано не было.
Позднее Толоконский заявил, что порядка 10 объектов Универсиады планируется сдать раньше срока. Во вторник полпред президента РФ в СФО Сергей Меняйло заявил, что ранее допущенные отставания ликвидированы, практически все работы находятся в графике. При этом остается ряд проблем по выносу жилфонда из зоны объектов транспортной инфраструктуры Универсиады.
Не столь критичное отставание было при строительстве жилья для погорельцев в Красноярском крае. В мае в пяти населенных пунктах региона пожары уничтожили 138 жилых домов, где проживали 620 человек, в том числе 110 детей, три человека погибли. Большая часть жилья уже сдана, однако в поселке Стрелка вместо 15 сентября сдача перенесена на 10 октября. По словам Толоконского, задержка связана с организационными вопросами.
До Толоконского разговоры о создании авиационного хаба и обновлении "Емельяново" велись властями в течение нескольких лет, однако дело так и не сдвигалось с мертвой точки. Лишь при Толоконском приступили к реальным работам.
Также при нем построен четвертый мост через Енисей в Красноярске, который в перспективе, после завершения строительства транспортных развязок, поможет разгрузить город от пробок и замкнуть в будущем красноярское кольцо. Строительство моста началось в 2012-м и закончилось в октябре 2015 года.
Здоровье и веселье
У Толоконского двое детей. Он награжден орденами Дружбы (2001), "За заслуги перед Отечеством" IV степени (2008), орденом Почета (2013), медалью "За заслуги в проведении Всероссийской переписи населения", а также орденами Русской православной церкви и золотым почетным знаком "Общественное признание". Лауреат национальной премии "Лучшие губернаторы России".