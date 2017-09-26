Медведев встретится с премьером Киргизии

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев обсудит с премьером Киргизии интеграционное взаимодействие в рамках Евразийского экономического союза 29 сентября в Москве, сообщает пресс-служба кабмина.

Премьер-министр Киргизии будет находиться в России с официальным визитом.

В ходе беседы Дмитрий Медведев и Сапар Исаков обсудят актуальные вопросы двусторонних отношений, включая тематику сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, энергетической и культурно-гуманитарной областях.

"Дмитрий Медведев обсудит с премьер-министром Киргизии интеграционное взаимодействие в рамках Евразийского экономического союза 29 сентября в Москве", — говорится в сообщении.