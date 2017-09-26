Эксперты прокомментировали изменения в губернаторском корпусе Поволжья

Дмитрий Азаров во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. Архивное фото

Дмитрий Азаров во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. Архивное фото

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. 25 сентября временно исполняющим обязанности (врио) главы Самарской области был назначен бывший мэр Самары Дмитрий Азаров, а 26 сентября врио губернатора Нижегородской области стал первый замглавы Минпромторга Глеб Никитин, на этом посту он сменил Валерия Шанцева.

На новых руководителей эксперты возлагают большие надежды.

Задача новых глав субъектов Федерации состоит в том, чтобы придать новый импульс региональному управлению. Разнообразие жизненного опыта, квалификаций, молодой возраст, личная энергетика помогут новым губернаторам, подчеркнул политолог Глеб Кузнецов.

"Никитин и Азаров обладают новыми качествами управленцев. Они прошли обучение по специальным программам РАНХиГС", — отметил он.

Появление новых лиц среди глав регионов — это знак того, что идет обновление подходов к управлению, повышению их эффективности, считает руководитель департамента стратегических исследований и прогнозирования ЭИСИ Екатерина Соколова. "Можно сказать, что у нас формируется школа современного государственного управления. Необходимость в этом давно назрела, и, думаю, это даст большой результат", — подчеркнула она.

"Я работала с ними. Это очень большие профессионалы. Они знают проблемы на местах и имеют четкое понимание, как их решать", — добавила Екатерина Соколова.