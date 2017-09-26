Эксперты прокомментировали изменения в губернаторском корпусе Поволжья

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. 25 сентября временно исполняющим обязанности (врио) главы Самарской области был назначен бывший мэр Самары Дмитрий Азаров, а 26 сентября врио губернатора Нижегородской области стал первый замглавы Минпромторга Глеб Никитин, на этом посту он сменил Валерия Шанцева.
На новых руководителей эксперты возлагают большие надежды.
Задача новых глав субъектов Федерации состоит в том, чтобы придать новый импульс региональному управлению. Разнообразие жизненного опыта, квалификаций, молодой возраст, личная энергетика помогут новым губернаторам, подчеркнул политолог Глеб Кузнецов.
"Никитин и Азаров обладают новыми качествами управленцев. Они прошли обучение по специальным программам РАНХиГС", — отметил он.
"Я работала с ними. Это очень большие профессионалы. Они знают проблемы на местах и имеют четкое понимание, как их решать", — добавила Екатерина Соколова.