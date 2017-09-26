Глава республики Коми работает в штатном режиме на фоне слухов об отставке

С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 сен — РИА Новости. Глава республики Коми Сергей Гапликов в настоящее время находится в командировке в Москве, продолжая работать в штатном режиме, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы республики.

В пресс-службе отметили, что информацией о возможной отставке Гапликова не располагают. "Мы работаем в штатном режиме… Сегодня глава республики находится с рабочим визитом в Москве и принимает участие в правительственной комиссии по региональному развитию, которое проводит заместитель председателя правительства Российской Федерации Дмитрий Козак", — сказал собеседник агентства.

Ранее СМИ со ссылкой на источники сообщили о возможной отставке ряда руководителей регионов.

Президент РФ Владимир Путин во вторник подписал указ об увольнении Валерия Шанцева с поста губернатора Нижегородской области, назначив врио главы региона первого замглавы Минпромторга Глеба Никитина. В понедельник президент подписал указ о досрочном прекращении полномочий губернатора Самарской области Николая Меркушкина, назначил временно исполняющим обязанности Дмитрия Азарова.

Указом президента РФ Владимира Путина 30 сентября 2015 года Гапликов был назначен врио главы Коми. На выборах 18 сентября 2016 года он был избран главой республики.