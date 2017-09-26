Врио нижегородского губернатора Никитин намерен приступить к работе в среду

Владимир Путин и временно исполняющий обязанности губернатора Нижегородской области Глеб Никитин во время встречи. 26 сентября 2017

Владимир Путин и временно исполняющий обязанности губернатора Нижегородской области Глеб Никитин во время встречи. 26 сентября 2017

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Врио губернатора Нижегородской области Глеб Никитин сообщил, что планирует приступить к работе в регионе уже в среду.

Президент РФ Владимир Путин во вторник подписал указ об увольнении Валерия Шанцева с поста губернатора Нижегородской области, назначив врио главы региона первого замглавы Минпромторга Никитина.

"Завтра уже поеду в регион", — сказал Никитин в эфире телеканала "Россия-24".

Он рассказал, что уже знаком с областью, посещал Нижний Новгород, Саров и другие города региона.

"Бывать приходилось и в Нижнем, и в других городах. В Сарове был в монастыре, это настоящая жемчужина нижегородской земли", — рассказал Никитин.