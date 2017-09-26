В пресс-службе главы Дагестана опровергли слухи о его отставке

МАХАЧКАЛА, 26 сен — РИА Новости. Слухи о возможной отставке главы Дагестана Рамазана Абдулатипова опровергли в его аппарате, отметив, что они распространяются уже на протяжении четырех лет, с момента вступления в должность, рассказал РИА Новости пресс-секретарь Абдулатипова Азнаур Аджиев.

Ранее СМИ со ссылкой на источники сообщили об отставке ряда руководителей регионов, в том числе главы Дагестана.

"Подобные слухи не имеет смысла комментировать, так как они распространяются с 2013 года — ещё когда Рамазан Абдулатипов был назначен главой Дагестана", — сказал Аджиев. Он отметил, что Абдулатипов со вчерашнего дня находится в отпуске.