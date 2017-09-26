В Госдуме готовы рассмотреть жалобу на действия Поклонской

Заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по безопасности и противодействию коррупции Наталья Поклонская. Архивное фото

Заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по безопасности и противодействию коррупции Наталья Поклонская. Архивное фото

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Комиссия Госдумы по вопросам депутатской этики рассмотрит жалобу от адвоката режиссера Алексея Учителя Константина Добрынина на действия депутата Госдумы Натальи Поклонской, связанные с фильмом "Матильда", если такое обращение поступит, сказал зампред комиссии Николай Иванов.

Ранее СМИ сообщали, что адвокат Учителя пожаловался в комиссию Госдумы по этике на действия Поклонской, связанные с фильмом "Матильда".

"Если такое обращение поступит, комиссия, безусловно, будет его рассматривать", — сказал РИА Новости Иванов.

При этом он отметил, что у него нет информации о том, что такое обращение поступило.

Фильм "Матильда" посвящен судьбе балерины Матильды Кшесинской, в которую был влюблен будущий император Николай II. Фильм выходит в российский прокат 26 октября. Задолго до выхода в прокат картина вызвала общественный резонанс. Депутат Госдумы Наталья Поклонская попросила Генпрокуратуру проверить фильм. Министр культуры РФ Владимир Мединский заявил, что его возмущает умышленно нагнетаемая вокруг картины истерия, при том что это "обычный художественный фильм". При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о заявлении Поклонской, отметил, что "пытаться оценивать фильм, который еще не готов, по меньшей мере странно". Он также подчеркнул, что дискуссия вокруг фильма Учителя возможна, но все акты хулиганства подлежат жесткой оценке и будут пресекаться.